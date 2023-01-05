Захарова сочла задержание журналиста Sputnik Литва Касема местью диктаторов за правду

Задержание журналиста Марата Касема в Риге является местью диктаторских режимов за свободу и правду. Такую точку зрения высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее стало известно, что латвийские спецслужбы арестовали шеф-редактора Sputnik Литва Касема за то, что он якобы нарушал ограничительные меры и осуществлял шпионскую деятельность. Полгода назад, по словам Захаровой, он жаловался на то, что его преследует руководство прибалтийских государств за журналистскую работу.
«Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала дипломат.
Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сделала в своем Telegram-канале 5 января.