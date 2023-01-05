Захарова сочла задержание журналиста Sputnik Литва Касема местью диктаторов за правду

Ранее стало известно, что латвийские спецслужбы арестовали шеф-редактора Sputnik Литва Касема за то, что он якобы нарушал ограничительные меры и осуществлял шпионскую деятельность. Полгода назад, по словам Захаровой, он жаловался на то, что его преследует руководство прибалтийских государств за журналистскую работу.