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Жена Никиты Михалкова прокомментировала слухи о госпитализации режиссера

Общество
Жена Никиты Михалкова прокомментировала слухи о госпитализации режиссера

Супруга режиссера и сценариста Никиты Михалкова актриса Татьяна заявила, что еще рано делать выводы о самочувствии артиста, поскольку точный диагноз еще неизвестен.

По словам Михалковой, ее мужа, действительно, госпитализировали и на данный момент перевозят в Москву, однако данные о самочувствии режиссера она назвала преждевременными и заявила, что медицинское заключение еще неизвестно, пишет Telegram-канал «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Михалков попал в больницу. По информации ряда СМИ, у знаменитого сценариста диагностировали ковидную пневмонию.
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