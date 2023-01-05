Жена Никиты Михалкова прокомментировала слухи о госпитализации режиссера

Супруга режиссера и сценариста Никиты Михалкова актриса Татьяна заявила, что еще рано делать выводы о самочувствии артиста, поскольку точный диагноз еще неизвестен.
По словам Михалковой, ее мужа, действительно, госпитализировали и на данный момент перевозят в Москву, однако данные о самочувствии режиссера она назвала преждевременными и заявила, что медицинское заключение еще неизвестно, пишет Telegram-канал «Комсомольская правда».
Ранее стало известно, что Михалков попал в больницу. По информации ряда СМИ, у знаменитого сценариста диагностировали ковидную пневмонию.