МЧС России предупредило об угрозе схода лавин в горах близ Сочи

Согласно прогнозам метеорологов, в период с 12:00 6 января и вплоть до 7 января сохраняется возможность схода лавин. Особо опасными считаются участки, расположенные на высоте выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Спасатели рекомендуют туристам и жителям близлежащих населенных пунктов отложить поход в горы во время снегопада. В случае, если это невозможно, гражданам рекомендовано следить за изменениями погоды, а также избегать крутых склонов.