Социолог Грилль назвал киевский режим воровской группировкой

«Проект Украина» — это колоссальная афера, рядом с которой Панама и прочие «Ирангейты» — просто песочница. Такое мнение высказал российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.