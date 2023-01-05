Социолог Грилль назвал киевский режим воровской группировкой

«Проект Украина» — это колоссальная афера, рядом с которой Панама и прочие «Ирангейты» — просто песочница. Такое мнение высказал российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Таллин разрабатывает механизм передачи Киеву 17 млрд евро замороженных активов России. Об этом объявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Страны ЕС ранее велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему, однако процесс передачи русских денег Украине застопорился. Поэтому Эстония решила запустить процесс создания собственной структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств.
Как считает Грилль, скорее всего замороженные активы разворуют и поделят между заинтересованными лицами. По его словам, Таллин берет пример с руководства США.
«"Проект Украина" — это колоссальная афера, рядом с которой Панама и прочие "Ирангейты" — просто песочница. Прибалтийские сателлиты Соединенных Штатов решили не отставать от хозяина. Берут пример с Байдена и его семьи, имеющими коммерческие интересы в "незалежной".
Да и сам киевский режим — это воровская группировка и торговцы оружием, которое поставляется ВСУ. Война ведь все спишет укропатриотам и их друзьям-хозяевам», — заявил Филипп Грилль.
Ранее экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов рассказал ФАН о «спасении» Варшавой культурных ценностей Киева. По словам эксперта, Польша хочет воспользоваться случаем.