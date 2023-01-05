Жители Триполи опасаются вспышки новых вооруженных столкновений на западе Ливии

Триполи, 5 января. Жители района Таджура в ливийской столице Триполи наблюдают интенсивные передвижения бандформирований, чреватые вспышкой новых боестолкновений между вооруженными группировками. Об этом сообщают местные источники в СМИ.
Вечером 4 января в районе звучали выстрелы и наблюдалась активная переброска военной техники, перекрывшей движение прибрежного шоссе. Пользователи соцсетей опубликовали видеоролики, демонстрирующие перемещение боевых машин, которые принадлежат бандформированиям, ведущим между собой постоянную борьбу за сферы влияния и контроль над контрабандными маршрутами.
Ситуация тем более пугающая, что всего за несколько часов до этого в городе Аль-Аджилат, к западу от Триполи, вспыхнули ожесточенные столкновения между вооруженными группировками. Боевые действия привели к закрытию местных школ на фоне опасений за жизни детей.
Сложившаяся ситуация демонстрирует политический тупик, перед которым стоит Государство Ливия. Усугубляет положение наличие двух соперничающих друг с другом за власть правительств — утвержденного парламентом кабмина Фатхи Башаги и утратившей легитимность администрации Абд аль-Хамида Дбейбы.
Важную роль в этой борьбе играют вооруженные группировки, контролирующие столицу Триполи и города западной Ливии. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Дбейба использует их для сохранения власти в своих руках, отказываясь передать полномочия законному кабмину.