Жители Триполи опасаются вспышки новых вооруженных столкновений на западе Ливии

Ситуация тем более пугающая, что всего за несколько часов до этого в городе Аль-Аджилат, к западу от Триполи, вспыхнули ожесточенные столкновения между вооруженными группировками. Боевые действия привели к закрытию местных школ на фоне опасений за жизни детей.