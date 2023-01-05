Спыну: Молдавия обеспечена газом на ближайшие два месяца

Резервных запасов газа Молдавии хватит на январь и февраль, заявил премьер-министр страны Андрей Спыну в эфире радиостанции Vocea Basarabiei.
Он отметил, что власти не публикуют данные о точных объемах газовых запасов в интересах безопасности. Однако их хватит на ближайшие два месяца, отметил молдавский политик. По его словам, Кишинев покупает ресурс в небольших количествах.
Напомним, в стране действует ЧП на фоне энергокризиса. Закупки газа ведутся на европейских биржах и у российского «Газпрома». Электричество власти Молдавии покупают у Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, но принадлежит компании из России «Интер РАО».