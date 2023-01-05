«Есть чему поучиться»: военный аналитик Насонов о сотрудничестве России и Ирана

Совместное направление в космосе также очень актуально для нашего соседа Ирана. Так, в беседе с ФАН прокомментировал новость о подписании меморандума о сотрудничестве между «Роскосмосом» и иранскими компаниями
Роскосмос подписал меморандумы о сотрудничестве по пусковым услугам с иранскими компаниями военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях», — приводит агентство IRNA слова главы Космического агентства Ирана Хасана Саларийе.
Агентство также добавило, что, согласно меморандуму, Тегеран и Москва будут развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развитие для этого необходимой инфраструктуры и пр.
«Мы являемся первой космической державой, наш опыт наши наработки необходимы Ирану для того, чтобы это можно было использовать, ведь космос это и принципиально новые технологии, и престиж страны», — подчеркивает Насонов.
Он также напомнил, что Россия и Иран наращивают сотрудничество в целом ряде направлений.
«Пока можно лишь предполагать, будет ли это результативно, но первые шаги, которые сделаны двумя странами показывают, что это взаимовыгодно, что это укрепляет суверенитет Ирана и нашей страны, — отмечает аналитик. — Совместное сотрудничество в военной области могло бы значительно повысить военный потенциал обеих стран. Потому что Иран уже научился, находясь более 40 лет под санкциями реализовывать немалое количество проектов и не просто реализовывать, но с мировым качеством, что абсолютно точно позволяет говорит: у него есть чему поучиться».
Есть направления, где он находится впереди большей части стран мира и есть недорогая рабочая сила, которая может помочь ускорить производство всего того, что нужно России, заключает Роман Насонов.
Ранее Белый дом выступил с утверждением, что Россия и Иран заключили «сделку» по поставкам в нашу страну баллистических ракет.