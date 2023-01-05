АТОР перечислила самые популярные у российских туристов страны на Новый год

В первую десятку самых популярных стран у российских туристов также вошли Египет, Турция, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар. Как пишет «Комсомольская правда», сервис «Туту.ру» приводит несколько иной рейтинг. Он отдал первое место Узбекистану, второе — Армении, а третье — Таджикистану. За ними следуют Киргизия, Белоруссия и Казахстан.