АТОР перечислила самые популярные у российских туристов страны на Новый год

Наиболее популярные новогодние направления у путешественников из РФ перечислила Ассоциация туроператоров России (АТОР). На первом месте оказались Объединенные Арабские Эмираты.
В первую десятку самых популярных стран у российских туристов также вошли Египет, Турция, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Сейшелы и Катар. Как пишет «Комсомольская правда», сервис «Туту.ру» приводит несколько иной рейтинг. Он отдал первое место Узбекистану, второе — Армении, а третье — Таджикистану. За ними следуют Киргизия, Белоруссия и Казахстан.
При этом самостоятельные путешественники нередко выбирали для поездок в Новый год страны, с которыми у России отсутствует прямое авиасообщение. Речь о Грузии, Германии, Вьетнаме, Греции, Великобритании, Испании и Индонезии.
Напомним, в середине декабря АТОР заявляла, что путешествие в новогодние праздники запланировали 630 тысяч россиян.