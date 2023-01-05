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Председатель комитета ГД Пискарев счел призывом к беспорядкам обращение посольства США к россиянам

Политика
Председатель комитета ГД Пискарев счел призывом к беспорядкам обращение посольства США к россиянам

Обращение представителей американской дипломатической миссии в Москве к жителям России является грубым вмешательством во внутренние дела страны. Такое мнение озвучил председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, таким образом Вашингтон желает посеять хаос среди общественности. Они намерены призвать россиян к беспорядкам, пояснил свою точку зрения политик.

Ранее сотрудники консульства США в Москве опубликовали обращение к гражданам России. Текст заявления вместе с видеороликом был размещен на официальной странице в Twitter в четверг, 5 января.
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