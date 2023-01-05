Председатель комитета ГД Пискарев счел призывом к беспорядкам обращение посольства США к россиянам

Обращение представителей американской дипломатической миссии в Москве к жителям России является грубым вмешательством во внутренние дела страны. Такое мнение озвучил председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его мнению, таким образом Вашингтон желает посеять хаос среди общественности. Они намерены призвать россиян к беспорядкам, пояснил свою точку зрения политик.
Ранее сотрудники консульства США в Москве опубликовали обращение к гражданам России. Текст заявления вместе с видеороликом был размещен на официальной странице в Twitter в четверг, 5 января.