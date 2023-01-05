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Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января

Армия
Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января

Российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу с 12:00 6 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Режим прекращения огня будет действовать до 24:00 7 января. Представители Кремля особо подчеркнули, что в районах боевых действий находится большое число жителей, которые исповедуют православие.

«Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы», — говорится в сообщении.

Ранее с призывом объявить временное перемирие на Рождество выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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