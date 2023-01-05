Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эстонские власти предложили пересмотреть уровень ценовых ограничений на российскую нефть

Экономика
Эстонские власти предложили пересмотреть уровень ценовых ограничений на российскую нефть

Эстонские власти намерены сократить ценовой потолок на российскую нефть, установив его ниже 60 долларов за баррель. С соответствующим предложением Таллин обратился к Евросоюзу, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в ходе правительственной пресс-конференции.

По его словам, ценовое ограничение сработало, но не оказало негативных последствий на Россию, так как установленная ранее сумма в 60 долларов за баррель является ниже рыночной. Именно поэтому, по мнению Рейнсалу, нужно пересмотреть лимит цены и сократить его до уровня ниже рыночной стоимости нефти.

Напомним, 5 декабря со стороны ЕС был введен ценовой потолок на продажу российской нефти в размере 60 долларов за баррель. В ходе обсуждения данной инициативы Польша и Эстония добились разрешения на возможный пересмотр суммы.
российская нефть ценовое ограничение лимит цен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду