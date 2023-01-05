Эстонские власти предложили пересмотреть уровень ценовых ограничений на российскую нефть

По его словам, ценовое ограничение сработало, но не оказало негативных последствий на Россию, так как установленная ранее сумма в 60 долларов за баррель является ниже рыночной. Именно поэтому, по мнению Рейнсалу, нужно пересмотреть лимит цены и сократить его до уровня ниже рыночной стоимости нефти.