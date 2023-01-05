Эстонские власти предложили пересмотреть уровень ценовых ограничений на российскую нефть

Эстонские власти намерены сократить ценовой потолок на российскую нефть, установив его ниже 60 долларов за баррель. С соответствующим предложением Таллин обратился к Евросоюзу, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в ходе правительственной пресс-конференции.
По его словам, ценовое ограничение сработало, но не оказало негативных последствий на Россию, так как установленная ранее сумма в 60 долларов за баррель является ниже рыночной. Именно поэтому, по мнению Рейнсалу, нужно пересмотреть лимит цены и сократить его до уровня ниже рыночной стоимости нефти.
Напомним, 5 декабря со стороны ЕС был введен ценовой потолок на продажу российской нефти в размере 60 долларов за баррель. В ходе обсуждения данной инициативы Польша и Эстония добились разрешения на возможный пересмотр суммы.