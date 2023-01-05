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Телеспектакль с участием Урганта удаляют на интернет-площадках

Общество
Телеспектакль с участием Урганта удаляют на интернет-площадках

Телеспектакль по мотивам популярных сказок с участием телеведущего Ивана Урганта пропал уже на второй интернет-площадке. Теперь желающие не смогут посмотреть постановку на YouTube.

Новогоднее представление «Происшествие в стране Мульти-Пульти» было загружено на YouTube. Роликом поделились сразу несколько пользователей. Однако в дальнейшем заметили, что видео стало исчезать вне зависимости от количества просмотров.

Напомним, что премьера новогоднего спектакля с участием российский актеров должна была состояться 31 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Видео пропало с площадки тогда же. Причину, по которой удалили телеспектакль, не озвучили.
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