Телеспектакль с участием Урганта удаляют на интернет-площадках

Телеспектакль по мотивам популярных сказок с участием телеведущего Ивана Урганта пропал уже на второй интернет-площадке. Теперь желающие не смогут посмотреть постановку на YouTube.
Новогоднее представление «Происшествие в стране Мульти-Пульти» было загружено на YouTube. Роликом поделились сразу несколько пользователей. Однако в дальнейшем заметили, что видео стало исчезать вне зависимости от количества просмотров.
Напомним, что премьера новогоднего спектакля с участием российский актеров должна была состояться 31 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Видео пропало с площадки тогда же. Причину, по которой удалили телеспектакль, не озвучили.