Спецслужбы Латвии задержали в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

По данным СМИ, 5 января состоялось заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании Марату Касему меры пресечения. Несмотря на то, что адвокат журналиста настаивал на том, чтобы его выпустили под залог, судебная инстанция приняла другое решение. На текущий момент шеф-редактор Sputnik Литва уже переведен в рижскую Центральную тюрьму.