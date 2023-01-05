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Федеральное сетевое агентство Германии заявило о стабильной ситуации с газом в стране

Экономика
Федеральное сетевое агентство Германии заявило о стабильной ситуации с газом в стране

Ситуация с газом в Германии остается стабильной, а ПХГ заполнены на 90,72%. Об этом заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

Согласно сообщению ведомства, энергетическая безопасность страны гарантирована, а нынешняя ситуация с голубым топливом более легкая, чем в начале зимы. Нехватка газа становится все менее возможной, добавили в агентстве.

В то же время регулятор просит у немцев и германских компаний экономить голубое топливо, потому что целью Германии является сохранение 20% от средних объемов потребления газа в последние годы.
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