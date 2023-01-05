МИД Индии: Украина не вошла в состав приглашенных на саммит G20 в Нью-Дели

Украину не внесли в список приглашенных государств на осенний саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Соответствующей информацией поделился официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Месяц назад Индия приняла председательство в объединении G20. В течение года страна обязуется провести более 200 встреч группы. Саммит «двадцатки» намечен на 9 и 10 сентября, и списки приглашенных уже составлены, пояснил дипломат.
«Члены G20 и специально приглашенные страны, которых мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке. Если буду какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — прокомментировал он ситуацию в ходе брифинга.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия не против присоединения Африканского союза к группе G20.