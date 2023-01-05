Зенитчики Балтфлота отработали отражение воздушных ударов в ходе учений под Калининградом

Зенитный ракетный полк Балтийского флота ВМФ РФ провел учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в Калининградской области.
Отмечается, что российские зенитчики также отработали действия по прикрытию важных промышленных объектов. В ходе маневров военнослужащие показали навыки развертывания и маскировки позиций ЗРК «Тор-М2».
«К учению привлекалось более 50 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что расчеты также выполнили задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.