Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зенитчики Балтфлота отработали отражение воздушных ударов в ходе учений под Калининградом

Армия
Зенитчики Балтфлота отработали отражение воздушных ударов в ходе учений под Калининградом

Зенитный ракетный полк Балтийского флота ВМФ РФ провел учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в Калининградской области.

Отмечается, что российские зенитчики также отработали действия по прикрытию важных промышленных объектов. В ходе маневров военнослужащие показали навыки развертывания и маскировки позиций ЗРК «Тор-М2».

«К учению привлекалось более 50 военнослужащих, было задействовано около десяти единиц вооружения и военной техники», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что расчеты также выполнили задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.
балтфлот калининград учения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду