В Новосибирске десятилетний школьник выпрыгнул из окна горящей квартиры

Несовершеннолетний житель Новосибирска выпрыгнул из окна квартиры, которую охватил пожар. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.
Как рассказали очевидцы, все произошло в доме №177 на улице Бориса Богаткова. В момент пожара 10-летний школьник был дома вместе с собакой без присмотра взрослых и играл в телефон.
В какой-то момент огонь охватил кухонную плиту. От испуга ребенок выпрыгнул в окно. Собаку спасти не удалось. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы. О состоянии ребенка не сообщается.