Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Новосибирске десятилетний школьник выпрыгнул из окна горящей квартиры

Происшествия
В Новосибирске десятилетний школьник выпрыгнул из окна горящей квартиры

Несовершеннолетний житель Новосибирска выпрыгнул из окна квартиры, которую охватил пожар. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Как рассказали очевидцы, все произошло в доме №177 на улице Бориса Богаткова. В момент пожара 10-летний школьник был дома вместе с собакой без присмотра взрослых и играл в телефон.

В какой-то момент огонь охватил кухонную плиту. От испуга ребенок выпрыгнул в окно. Собаку спасти не удалось. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы. О состоянии ребенка не сообщается.
новосибирск пожар школьник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду