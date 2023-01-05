Блогер Манукян предложил именовать Галкина «врагом народа»

Предположительно в среду, четвертого января Максим Галкин* (признан иноагентом в России) выступал с концертом за рубежом, в Дубае. И пока артист вслух рассуждал о своей политической нейтральности, одна из зрительниц выступления выкрикнула «Героям Слава!». На что Галкин ответил коротким «Да».
После этого артист попросил девушку повторить свою реплику, и в зале раздалось «Слава Украине!». И юморист поддержал националистический лозунг ответным продолжением «Героям слава!».
Напомним, что Максим Галкин✱ уже год не появляется на территории Российской Федерации. Артист уехал из страны после начала специальной военной операции на Украине, перед этим раскритиковав действия российских властей. После этого супруга поддержала примадонна Алла Пугачева, которая попросила присвоить ей статус иноагента вслед за пародистом.
Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН назвал юмориста «врагом народа» и отметил, что ему жаль, что бывшая звезда российского телевидения ведет себя подобным образом:
«Есть предатели, которые шепотом произносят националистические лозунги, чтобы никто лишний их случайно не услышал, а есть враги, они нисколько не стесняются. С этого дня я предлагаю именовать Максима Галкина не иноагентом, а врагом народа. Удивительно, ведь этого интеллигентного телеведущего я еще год назад поздравлял с Новым годом и получал ответное поздравление. Но сегодня он нисколько не похож на того Максима, с которым я совсем недолго общался. Наша новогодняя переписка минувшего года так и осталась последним нашим обменом сообщениями. Лично мне очень жаль, что Галкин пошел по этому пути. Уверен, что ничего хорошего на этой кривой дорожке его не ждет», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что Никита Михалков находится в тяжелом состоянии в больнице.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами