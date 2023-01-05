Блогер Манукян предложил именовать Галкина «врагом народа»

Напомним, что Максим Галкин✱ уже год не появляется на территории Российской Федерации. Артист уехал из страны после начала специальной военной операции на Украине, перед этим раскритиковав действия российских властей. После этого супруга поддержала примадонна Алла Пугачева, которая попросила присвоить ей статус иноагента вслед за пародистом.