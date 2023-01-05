Германия передала Украине лазерные системы для наведения ракет APWKS

Украинская армия получила от Германии систему, которая превращает неуправляемые ракеты Hydra 70 в высокоточное оружие.
Отмечается, что немецкие власти включили в новый пакет военной помощи Киеву системы лазерного наведения APWKS. По имеющейся информации, теперь в распоряжении ВСУ есть 20 пусковых установок для ракет Hydra 70, с помощью которых можно наносить удары по наземным и воздушным целям.
Кроме того, украинские войска получили 27 датчиков для борьбы с беспилотниками, две ремонтно-эвакуационные машины, а также восемь разведывательных дронов и другую военную технику.