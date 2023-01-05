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Германия передала Украине лазерные системы для наведения ракет APWKS

Армия
Германия передала Украине лазерные системы для наведения ракет APWKS

Украинская армия получила от Германии систему, которая превращает неуправляемые ракеты Hydra 70 в высокоточное оружие.

Отмечается, что немецкие власти включили в новый пакет военной помощи Киеву системы лазерного наведения APWKS. По имеющейся информации, теперь в распоряжении ВСУ есть 20 пусковых установок для ракет Hydra 70, с помощью которых можно наносить удары по наземным и воздушным целям.

Кроме того, украинские войска получили 27 датчиков для борьбы с беспилотниками, две ремонтно-эвакуационные машины, а также восемь разведывательных дронов и другую военную технику.
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