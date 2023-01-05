Лондон пытается найти выход из кризиса здравоохранения в Великобритании

За несколько дней до этого Адриан Бойл, президент Королевского колледжа неотложной медицины, подсчитал, что от 300 до 500 человек умирают в стране каждую неделю из-за задержек в оказании неотложной помощи. Правительственные структуры королевства сразу поспешили опровергнуть эту новость.