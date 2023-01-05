Лондон пытается найти выход из кризиса здравоохранения в Великобритании

Лондон, 5 января. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что «знает» о жалобах людей на серьезные проблемы в сфере здравоохранения, начавшиеся после забастовок медработников. Подданные Соединенного Королевства столкнулись с столкнулись с рекордной перегруженностью больниц в начале января.
За несколько дней до этого Адриан Бойл, президент Королевского колледжа неотложной медицины, подсчитал, что от 300 до 500 человек умирают в стране каждую неделю из-за задержек в оказании неотложной помощи. Правительственные структуры королевства сразу поспешили опровергнуть эту новость.
Фил Бэнфилд, председатель Британской медицинской ассоциации, недавно назвал состояние системы здравоохранения «неустойчивым». Количество занятых коек в больницах достигло 94%, а недостаток медсестер превысил показатель в 50 000. Общее число открытых вакансий в системе здравоохранения Великобритании — более 165 000.
Консервативная партия на протяжении многих лет ставила развитие медицинской сферы одним из приоритетов во внутренней политике. Но за последние месяцы огромные очереди в больницы и резкое увеличение времени и долгое ожидание пациентами операций фактически обрушили все стратегические планы правящей партии Великобритании.
Напомним, что забастовка медсестер, начавшаяся 17 декабря 2022 года, является беспрецедентной за 106-летнюю историю профсоюза Королевского колледжа сестринского дела. Протестующие требуют повысить оплату их труда, так как в больницах наблюдается нехватка персонала, а сотрудники вынуждены работать сверх меры. Финансовое положение медсестер также усугубляется экономическим кризисом и резким ростом цен на товары.