Петербургские коммунальщики решили уложить асфальт во время сильного снегопада

С наступлением зимы в городе на Неве происходит снежный коллапс, из года в год ситуация не меняется. Дороги покрыты толстой коркой льда, «спрятанной» под сугробами, а с крыш свисают сосульки-убийцы. При этом команда губернатора Александра Беглова решать острые проблемы петербуржцев не спешит, предпочитая игнорировать многочисленные жалобы.