Петербургские коммунальщики решили уложить асфальт во время сильного снегопада

Сотрудники коммунальных служб Петербурга прямо во время снегопада решили приступить к укладке асфальта на одной из улиц города. Где именно проводились работы, не уточняется.
По всей видимости, специалистов не смутили неблагоприятные погодные условия для проведения такого рода махинаций. Соответствующей видеозаписью очевидцы поделились в социальных сетях.
Причем это уже далеко не первый случай, когда укладка асфальта в Северной столице осуществляется на заснеженной улице. Например, в декабре 2022 года работы по укладке асфальта вперемешку со снегом проходили у дома №16 на Большой Монетной.
С наступлением зимы в городе на Неве происходит снежный коллапс, из года в год ситуация не меняется. Дороги покрыты толстой коркой льда, «спрятанной» под сугробами, а с крыш свисают сосульки-убийцы. При этом команда губернатора Александра Беглова решать острые проблемы петербуржцев не спешит, предпочитая игнорировать многочисленные жалобы.