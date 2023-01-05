Минобороны Белоруссии сообщило о получении новой партии БТР от России

Россия поставила Белоруссии очередную партию бронетранспортеров, говорится в сообщении военного ведомства республики.
Отмечается, что в ближайшее время боевая техника поступит в воинские части сил спецопераций ВС Белоруссии. Подчеркивается, что поставка бронетранспортеров была осуществлена в соответствии с планом перевооружения.
«Прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», — рассказали в белорусском минобороны.
Стоит добавить, что в декабре прошлого года российская сторона передала Минску партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2К».