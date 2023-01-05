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Минобороны Белоруссии сообщило о получении новой партии БТР от России

Армия
Минобороны Белоруссии сообщило о получении новой партии БТР от России

Россия поставила Белоруссии очередную партию бронетранспортеров, говорится в сообщении военного ведомства республики.

Отмечается, что в ближайшее время боевая техника поступит в воинские части сил спецопераций ВС Белоруссии. Подчеркивается, что поставка бронетранспортеров была осуществлена в соответствии с планом перевооружения.

«Прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин», — рассказали в белорусском минобороны.

Стоит добавить, что в декабре прошлого года российская сторона передала Минску партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2К».
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