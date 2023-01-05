Эксперты рассказали об основных изменениях во внешней торговле России в 2022 году

Так как Россия не публикует точные данные о показателях внешней торговли, соответствующую информацию можно проанализировать из сведений торговых партнеров, пишет РБК.
В их числе Китай, Индия, Беларусь, Турция и Казахстан. Российский экспорт в 2022 году на 25% превысил показатель прошлого года, составив 431 млрд долларов.
Дальнейшие поставки товаров из России в КНР и Индию будут зависеть от спроса со стороны стран, санкций и давления Запада, а также ряда других факторов. При этом баланс внешней торговли в 2023 году рискует сократиться вдвое.
Теоретически влияние на него окажет энергетическое торможение в Китае, Европе и США, что приведет к сокращению спроса на ресурсы, сообщают экономист ЦМАКПа Дмитрий Белоусов и представитель «ФК Открытие» Михаил Задорнов.