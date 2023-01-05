Ливия признана одной из наименее безопасных арабских стран по состоянию на 2022 год

В государстве продолжают орудовать различные вооруженные группировки, конкурирующие друг с другом за сферы влияния и контроль над маршрутами контрабанды. Многие из них спонсирует утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ), возглавляемое Абд аль-Хамидом Дбейбой. Уходящий премьер, стремясь удержать власть любой ценой, не стесняется прибегать к помощи вооруженных бандформирований для защиты своих позиций в Триполи.