Ливия признана одной из наименее безопасных арабских стран по состоянию на 2022 год

Канберра, 5 января. Ливия заняла 151-е место в мире с точки зрения глобального индекса безопасности. Об этом говорится в отчете, опубликованном австралийским Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace).
Североафриканское государство опережает по данному показателю пять арабских стран: Судан, Сомали, Ирак, Сирию и Йемен. Стоит отметить, что Марокко заняло в этом списке 74-е место в мире, Тунис — 85-е, Бахрейн — 99-е, Алжир — 109-е. За ними следуют Мавритания, Джибути, Саудовская Аравия, Египет, Палестина и Ливан.
Самым безопасным арабским государством оказался Катар, занявший 23-е место в мире. За ним следуют Кувейт, Иордания, ОАЭ и Оман.
Более десяти лет прошло после начала в Ливии гражданской войны, повлекшей интервенцию НАТО и свержение режима Муаммара Каддафи. Однако, несмотря на окончание боевых действий, страну по-прежнему трудно назвать безопасной и стабильной.
В государстве продолжают орудовать различные вооруженные группировки, конкурирующие друг с другом за сферы влияния и контроль над маршрутами контрабанды. Многие из них спонсирует утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ), возглавляемое Абд аль-Хамидом Дбейбой. Уходящий премьер, стремясь удержать власть любой ценой, не стесняется прибегать к помощи вооруженных бандформирований для защиты своих позиций в Триполи.