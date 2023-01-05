Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в девятиэтажном доме в Чебоксарах

Сотрудники экстренных служб ликвидировали крупный пожар в девятиэтажном доме в Чебоксарах. В результате возгорания травмы различной степени тяжести получили 17 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Чувашии.
Согласно официальным данным, озвученным главой региона Олегом Николаевым, при пожаре в жилой многоэтажке на улице Шевченко, 29 пострадали 15 человек. Другие цифры приводят различные источники СМИ, которые, в настоящий момент, не получили подтверждения представителей властей Чувашии. Подробности ЧП уточняются.
Ранее стало известно, что в подмосковном Чехове загорелся частный дом. В результате возгорания в СНТ «Лопасня» пострадал один человек, сообщало РИАМО.