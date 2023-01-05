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Ланкастерский университет выяснил причину агрессивности рыб в Индийском и Тихом океане

Общество
Ланкастерский университет выяснил причину агрессивности рыб в Индийском и Тихом океане

Некоторые виды рыб, обитающие в Индийском и Тихом океане, стали вести себя более агрессивно.

Ученые из Ланкастерского университета провели исследование и выяснили, почему так происходит. Как оказалось, состояние рыб ухудшает побледнение кораллов в нескольких регионах Индо-Тихоокеанского бассейна.

Из-за обесцвечивания рифов рыбы обитатели глубин становятся менее «договороспособными» и чаще выясняют отношения в драках. Кроме того, гнать соперников от мест кормежки рыбы стали дальше, чем раньше.

Глубокие экологические нарушения привели к усилению борьбы за выживаемость. Ученые опасаются, что тенденция агрессивности рыб продолжится и выживаемость видов может стать проблематичной, пишет Planet Today.
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