Ланкастерский университет выяснил причину агрессивности рыб в Индийском и Тихом океане

Некоторые виды рыб, обитающие в Индийском и Тихом океане, стали вести себя более агрессивно.
Ученые из Ланкастерского университета провели исследование и выяснили, почему так происходит. Как оказалось, состояние рыб ухудшает побледнение кораллов в нескольких регионах Индо-Тихоокеанского бассейна.
Из-за обесцвечивания рифов рыбы обитатели глубин становятся менее «договороспособными» и чаще выясняют отношения в драках. Кроме того, гнать соперников от мест кормежки рыбы стали дальше, чем раньше.
Глубокие экологические нарушения привели к усилению борьбы за выживаемость. Ученые опасаются, что тенденция агрессивности рыб продолжится и выживаемость видов может стать проблематичной, пишет Planet Today.