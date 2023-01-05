Журналисты Bild рассказали о разнице в ценах на электричество для немцев и для других стран

Частные потребители в Германии платят за электроэнергию крупные суммы, тогда как другим странам Берлин поставляет ее за бесценок. К такому выводу пришли журналисты Bild.
С 1 января 2023 года сразу 636 немецких энергокомпаний повысили ценник на 60%. Теперь немцам придется платить 44 цента за киловатт-час и всячески экономить.
По сведениям Bild, на этом фоне немецкое электричество еще и фактически «раздаривают» за рубеж. Например, сейчас ФРГ поставляет его в Бельгию, Австрию и Данию всего за 5 центов за киловатт-час.
Это вызвано тем, что ветряные электростанции Германии вследствие сильных ветров произвели больше электричества, чем требовалось. На этом фоне цена на бирже резко обвалилась, но лишь для энергетических предприятий и промышленных потребителей в Германии и за границей.