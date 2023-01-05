Предложение польского замминистра культуры Ярослава Селлина о сохранении объектов культурного наследия Украины на время конфликта означает буквально следующее: «Можно мы заберем ваши ценности, ведь вас все равно убьют?». Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.