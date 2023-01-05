Селиванов о «спасении» Варшавой культурных ценностей Киева: Польша хочет воспользоваться случаем

Предложение польского замминистра культуры Ярослава Селлина о сохранении объектов культурного наследия Украины на время конфликта означает буквально следующее: «Можно мы заберем ваши ценности, ведь вас все равно убьют?». Такое мнение высказал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Замминистра культуры Польши ранее сообщил, что Варшава готова принять произведения искусства с Украины на время конфликта. Об этом он заявил в эфире «Польского радио».
По словам Селиванова, невероятная, зашкаливающая наглость предложения поляков «взять на сохранение» культурные ценности бывшей УССР очевидна всем. Даже украинскому руководству. И киевские вожди вынуждены молча терпеть это хамство, ведь Польша сегодня — ключевая страна в обеспечении военной поддержки Украины со стороны Запада.
«Варшава — главный исполнитель воли США в Восточной Европе. Поэтому, видимо, существует негласная договоренность о разделе ценностей между поляками и американцами. Соединенным Штатам ведь не впервой грабить, даже Германия и Китай попались с "сохранением" своего золота!
На деле "предложение" польского замминистра культуры означает буквально следующее: "Можно мы заберем ваши ценности, ведь вас все равно убьют?"», — пояснил собеседник ФАН.
Как отметил подполковник, поляки прекрасно понимают, что украинское государство рано или поздно ликвидируют. И ценности тогда можно оставить себе, ведь русским Варшава их возвращать откажется.
«"Одалживали" ведь у хохлов, а любое украинское "правительство в изгнании" забрать все это у поляков просто не сможет.
Поляки хотят воспользоваться случаем, ведь они понимают, что культурные ценности, а это исторически наши, русские сокровища, раньше или позже, но обязательно достанутся законным хозяевам — русским», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин объяснил в беседе с ФАН причину отказа внука де Голля молчать в угоду США по «заговору» против Москвы.