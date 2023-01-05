Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей отреагировала на слова Пугачевой о Михалкове

Актриса Елена Соловей, исполнившая главную роль в фильме Никиты Михалкова «Раба любви» отреагировала на слова народной артистки СССР Аллы Пугачевой в адрес режиссера. Соловей решила вспомнить цитату из картины.
Ранее Алла Пугачева вспомнила этот фильм и очень острую фразу героини Соловей «Вы — звери, господа». Примадонна сопроводила ее своим обращением к Никите Михалкову.
«Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — задается вопрос певица.
Елена Соловей в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева является лицом, выполняющим функции иноагента) отреагировала на такое обращение Пугачевой к Михалкову. Актриса призналась, что взяла бы из фильма цитату про любовь.
«Мы потеряли любовь. Мы разучиваемся любить. Вот вы всегда спрашиваете, в чем правда? Она в любви и больше ни в чем», — сообщила Соловей.
Напомним, что Алла Пугачева не стала поддерживать специальную военную операцию и переехала с семьей в Израиль. Артистка позволила себе сделать скандальные заявления, оскорбив жителей России.