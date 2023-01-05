Звезда фильма «Раба любви» Елена Соловей отреагировала на слова Пугачевой о Михалкове

Елена Соловей в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева является лицом, выполняющим функции иноагента) отреагировала на такое обращение Пугачевой к Михалкову. Актриса призналась, что взяла бы из фильма цитату про любовь.