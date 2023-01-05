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Министр обороны Италии Крозетто: Рим не поставляет украинской армии противопехотные мины

Армия
Министр обороны Италии Крозетто: Рим не поставляет украинской армии противопехотные мины

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что страна не поставляет Украине противопехотные мины.

Министр обороны напомнил, что Италия подписала Оттавский договор, запрещающий применение, производство и передачу подобного вооружения.

«Италия не производит противопехотные мины и не поставляет их ни одной стране мира», — сообщил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Рим оказывает Киеву военную помощь, в том числе поставляет ему противопехотные мины. Крозетто назвал такие заявления «полностью ложными».
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