Число пострадавших при пожаре в чебоксарской многоэтажке выросло до 21

Число пострадавших при пожаре в одном из многоэтажных домов в Чебоксарах выросло до 21. Такие данные приводит РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По словам собеседника СМИ, большая часть людей, которым понадобилась помощь врачей, отравились угарным газом. Отмечается, что 14 из них медики помогли на месте происшествия.
Официального подтверждения информации о 21 пострадавшем пока нет. Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил о 15 местных жителях, получивших травмы различной степени тяжести из-за пожара в столице региона.