Алла Пугачева одаривала подарками своих помощников

Певица Алла Пугачева прослыла щедрым человеком среди людей, которые как-то ей помогали. Народная артистка СССР делала им дорогие подарки в знак благодарности за работу.
Известно, что Пугачева часто помогала молодым людям стать знаменитыми, однако часто помогали и ей, за что та их щедро одаривала. Например, могла подарить дорогую сумку от Louis Vuitton помощнице по замку Надежде Романовой.
«Было, конечно, очень приятно. Второй подарок был вообще неожиданным. У меня был последний рабочий день, Пугачева узнала, что я ухожу, и собрала мне пакетик с подарками. Даже не важно, что там было. Но само внимание, которое мне она оказала. Было очень приятно», — цитирует Романову «СтарХит».
Няня детей исполнительницы Людмила Дороднова тоже рассказывала, что получала дорогие вещи от Примадонны из собственного гардероба. А однажды певица подарила ей машину и квартиру в знак благодарности за верную службу.