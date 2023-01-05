Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний»

Напомним, российский лидер 22 декабря посетил «Елку желаний» и взял оттуда три открытки, среди которых была и от мальчика. Ранее ребенок написал, что давно мечтает посетить военную академию Вооруженных сил России. Путин исполнил его желание еще в декабре.