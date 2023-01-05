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Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний»

Политика
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний»

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края.

В ходе диалога мальчик рассказал главе РФ, что хочет сходить на каток в Москве. Путин, в свою очередь, пообещал, что устроит семье Давида это мероприятие и предоставит все необходимое оборудование.

Напомним, российский лидер 22 декабря посетил «Елку желаний» и взял оттуда три открытки, среди которых была и от мальчика. Ранее ребенок написал, что давно мечтает посетить военную академию Вооруженных сил России. Путин исполнил его желание еще в декабре.

Всероссийская акция «Елка желаний» проходит каждый год с 2018-го. Ее ключевая задача — дать детям и пожилым людям, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, почувствовать атмосферу новогоднего чуда и исполнения самых заветных желаний.
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