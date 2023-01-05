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Российский военный рассказал о работе «Терминаторов» в паре с танками Т-80БВ в Донбассе

Армия
Российский военный рассказал о работе «Терминаторов» в паре с танками Т-80БВ в Донбассе

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» осуществляют по два-три выезда в день в ходе выполнения боевых задач на Сватовском направлении в Донбассе.

Отмечается, что БМПТ в основном работают во взаимодействии с танками Т-80БВ. Они выполняют поставленные задачи в паре.

«Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова», — рассказал командир роты «Терминаторов».

Ранее сообщалось, что в районе Сватово российские войска успешно пресекают попытки украинской армии прорвать оборону.
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