Российский военный рассказал о работе «Терминаторов» в паре с танками Т-80БВ в Донбассе

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» осуществляют по два-три выезда в день в ходе выполнения боевых задач на Сватовском направлении в Донбассе.
Отмечается, что БМПТ в основном работают во взаимодействии с танками Т-80БВ. Они выполняют поставленные задачи в паре.
«Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова», — рассказал командир роты «Терминаторов».
Ранее сообщалось, что в районе Сватово российские войска успешно пресекают попытки украинской армии прорвать оборону.