ФСБ пресекла диверсию на станции Южно-Уральской железной дороги под Челябинском

В ходе обысков стражи порядка изъяли у задержанных канистры с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы, предназначавшиеся для совершения преступного замысла. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).