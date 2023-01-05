ФСБ пресекла диверсию на станции Южно-Уральской железной дороги под Челябинском

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали с поличным троих диверсантов на одной из железнодорожных станций в Челябинской области. Злоумышленники пытались вывести из строя тяговую подстанцию Южно-Уральской железной дороги, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ходе обысков стражи порядка изъяли у задержанных канистры с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы, предназначавшиеся для совершения преступного замысла. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ («Покушение на диверсию»).
Злоумышленников арестовали по решению суда на два месяца. Представители пресс-службы УФСБ РФ по региону подтвердили факт пресечения диверсии на стратегическом объекте инфраструктуры.