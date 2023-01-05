Палестинец освобожден из израильской тюрьмы после 40 лет заключения

Освобождение Карима Юниса произошло спустя несколько дней после того, как к власти пришло самое правое правительство в истории Израиля. Некоторые члены кабмина уже пообещали ужесточить меры в отношении палестинских заключенных, в том числе тех, кто имеет гражданство еврейского государства. В частности, новый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в качестве условия вступления в коалиционное правительство потребовал ввести смертную казнь для палестинцев, признанных виновными в нападении на израильтян.