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Палестинец освобожден из израильской тюрьмы после 40 лет заключения

Весь мир
Палестинец освобожден из израильской тюрьмы после 40 лет заключения

Палестинский заключенный Карим Юнис вышел на свободу после отбытия 40-летнего срока в израильской тюрьме. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мужчина был осужден в 1983 году за похищение и убийство солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авраама Бромберга на Голанских высотах. По данным активистов, он отбыл самый длительный срок среди всех палестинцев.

В своей родной деревне Ара на территории Израиля, населенной преимущественно арабами, экс-заключенного приветствовали как героя. Его встретили семья, друзья и сторонники, которые выкрикивали слова поддержки и несли его по улицам на своих плечах.

«Это были 40 лет, полных историй заключенных, и каждая история — это история нации. Я очень горжусь тем, что являюсь одним из тех, кто пошел на жертвы ради Палестины, и мы были готовы пожертвовать еще большим ради дела Палестины», — сказал Юнис.

Мужчина вышел на свободу в городе Раанана в возрасте 66 лет. Его семья не была уведомлена об этом событии. При этом накануне в доме его родных в Аре провели обыски: военные ЦАХАЛ конфисковали палестинские флаги и транспаранты, пропагандирующие партию ФАТХ, которая доминирует на Западном берегу.

Юниса должны были освободить еще в 2013 году в рамках сделки, заключенной тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Соглашение предусматривало выход на свободу определенных групп заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах со времен, предшествовавших переговорам в Осло 1993 и 1995 годов. Однако Тель-Авив отказался освобождать мужчину, объясняя свое решение внутренними делами еврейского государства (заключенный имел израильское гражданство).

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери в обращении к юридическому советнику правительства призвал лишить Карима Юниса подданства страны. По его словам, данная процедура необходима, когда речь идет о людях, ставших символами «криминальных актов террора».

Освобождение Карима Юниса произошло спустя несколько дней после того, как к власти пришло самое правое правительство в истории Израиля. Некоторые члены кабмина уже пообещали ужесточить меры в отношении палестинских заключенных, в том числе тех, кто имеет гражданство еврейского государства. В частности, новый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в качестве условия вступления в коалиционное правительство потребовал ввести смертную казнь для палестинцев, признанных виновными в нападении на израильтян.
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