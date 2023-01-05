Заманчивые перспективы: аналитик Косарев о сотрудничестве в космосе России и Зимбабве

Как указывает аналитик, сегодня невозможно разделить мирные и военные цели работы в космосе — результаты мирного освоения космического пространства в нужный момент становятся на службу военных целей. «Мирный интернет» Starlink стал весомым фактором в зоне проведения СВО. А опыт использования Starlink привел к созданию Starshield — системы военных спутников на низкой орбите с повышенной криптоустойчивостью сигнала. Возможно, некая военная подоплека есть и в планах «Роскосмоса» по Зимбабве. Есть и интерес, связанный с освоением недр страны.