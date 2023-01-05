Заманчивые перспективы: аналитик Косарев о сотрудничестве в космосе России и Зимбабве

«Роскосмос» будет сотрудничать с Республикой Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников, о чем госкорпорация объявила на своем сайте, подводя итоги международного космического сотрудничества за 2022 год.
В беседе с ФАН своим видением перспектив космического сотрудничества с африканской страной поделился эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.
«Потребности Зимбабве в таком сотрудничестве — это мониторинг стихийных бедствий, положение сельского хозяйства, картографирование полезных ископаемых, — объясняет он. — Для этих целей совсем недавно 7 ноября 2022 года Зимбабве запустили наноспутник. Ракета стартовала из Вирджинии в рамках проекта Японского агентства аэрокосмических исследований. Не совсем понятно, как это стало возможным в условиях санкций, наложенных на Зимбаве, и единственным логическим ответом на этот вопрос является то, что сам наноспутник Зимбаве не контролирует и не может использовать по своему усмотрению, то есть это спутник, за который Зимбаве платит, но не контролирует его использование».
Как указывает аналитик, сегодня невозможно разделить мирные и военные цели работы в космосе — результаты мирного освоения космического пространства в нужный момент становятся на службу военных целей. «Мирный интернет» Starlink стал весомым фактором в зоне проведения СВО. А опыт использования Starlink привел к созданию Starshield — системы военных спутников на низкой орбите с повышенной криптоустойчивостью сигнала. Возможно, некая военная подоплека есть и в планах «Роскосмоса» по Зимбабве. Есть и интерес, связанный с освоением недр страны.
«Насколько ценным может быть освоение недр Зимбабве может поведать попкороль космической отрасли Илон Маск. Состояние его семьи происходило из владения изумрудной шахтой в Зимбабве. Зимбабве может предложить золото, редкие металлы, драгоценные камни (алмазы, рубины, изумруды). Но я считаю, что в этом проекте для России главное вовсе не недра, а развитие опыта разработки и запуска спутников связи на низкой орибите и расширение сферы влияния в Африканском регионе. Настоящее и будущее военных действий — использование БПЛА. А им нужна устойчивая связь и координирование — это спутники связи на низкой орбите (проект Маска для военных Starshield). Любые практические задачи в этой сфере, обеспеченные ресурсами, приведут к накоплению полезного опыта и проектированию более совершенных систем связи», — заключает Борис Косарев.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в России могут появиться два серийных спутниковых завода.