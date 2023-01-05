Германия и Норвегия запланировали создание трубопровода для поставок водорода

Германия и Норвегия соорудят трубопровод для транспортировки водорода. Магистраль планируется построить к 2030 году, говорится в публикации Deutsche Welle✱.
Изначально норвежская компания Equinor станет поставлять на немецкий рынок по трубопроводу природный газ, а затем — выпущенный с помощью возобновляемой энергии водород.
Кроме того, Осло и Берлин намерены сотрудничать в области подземного хранения углекислого газа по технологии CCS (Carbon Capture and Storage). Соответствующая технология запрещена на территории ФРГ, но вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек рассчитывает добиться принятия необходимых поправок к закону.
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