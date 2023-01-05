Германия и Норвегия запланировали создание трубопровода для поставок водорода

Кроме того, Осло и Берлин намерены сотрудничать в области подземного хранения углекислого газа по технологии CCS (Carbon Capture and Storage). Соответствующая технология запрещена на территории ФРГ, но вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек рассчитывает добиться принятия необходимых поправок к закону.