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Boeing-737 рейса Москва — Челябинск подал сигнал бедствия через полтора часа после вылета

Происшествия
Boeing-737 рейса Москва — Челябинск подал сигнал бедствия через полтора часа после вылета

Boeing-737, летящий из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через полтора часа после вылета из Шереметьево. Пассажирский самолет начал процесс снижения, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В настоящий момент воздушное судно осуществляет разворот в направлении Уфы. По предварительной информации, экстренная посадка лайнера произойдет через 20 минут.

Причина возникновения нештатной ситуации на борту Boeing неизвестна. Другие подробности инцидента с пассажирским самолетом, в том числе наименование компании-перевозчика уточняются.
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