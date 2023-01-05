Boeing-737 рейса Москва — Челябинск подал сигнал бедствия через полтора часа после вылета

Boeing-737, летящий из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия почти через полтора часа после вылета из Шереметьево. Пассажирский самолет начал процесс снижения, пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
В настоящий момент воздушное судно осуществляет разворот в направлении Уфы. По предварительной информации, экстренная посадка лайнера произойдет через 20 минут.
Причина возникновения нештатной ситуации на борту Boeing неизвестна. Другие подробности инцидента с пассажирским самолетом, в том числе наименование компании-перевозчика уточняются.