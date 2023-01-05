Предприятие Смольного закупило реагенты после трагического падения Велимеева

Но как выясняется, возможно, ни «Центр», ни «ТехСтрой» не обладали необходимым количеством реагентов. Еще 7 ноября «Центр» объявил закупку на поставку тонны твердого многокомпонентного противогололедного реагента «Бионорд-Универсал» на 1 617 600 рублей, но закупка была продлена 21 декабря, то есть уже после трагедии в переулке Джамбула. Из этого можно сделать вывод, что в очередной раз предприятия Смольного были не готовы к зиме и ледяному дождю. В той же Москве ледяной дождь был дважды, причем более сильный – аэропорты закрывались почти на сутки, а обращений к врачам было в 10-ки раз меньше. Все дело в том, что противогололедные компоненты там закупаются еще ранней осенью и обработка тротуаров идет круглосуточно. А ответственность за уборку несет подрядчик.