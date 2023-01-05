Предприятие Смольного закупило реагенты после трагического падения Велимеева

Вчера 83-летний заведующий машинно-декорационной частью БДТ Адиль Велимеев скончался в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Старейший работник одного из самых известных театров России получил тяжелую травму, возвращаясь с работы домой.
Адиль Мунирович упал из-за гололеда возле дома №16 в переулке Джамбула. Еще 21 декабря Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. ФАН выяснил, кто отвечал за данный участок и почему лед не был вовремя убран в самом центре города.
По данным Комитета по благоустройству за тротуар, идущий вдоль трассы в переулке Джамбула отвечает ведомственное предприятие ГУДП «Центр». Еще в июне 2022 года между «Центром» и Комитетом по благоустройству был заключен контракт на сумму 1 473 723 022,18 рублей на полтора года на уборку и содержание автомобильных дорог регионального значения в Центральном районе Санкт-Петербурга, при этом в этот же объем входит и содержание тротуаров вдоль трасс.
Но ручную уборку тротуаров (именно она помогает от гололедицы) договор с субподрядчиком был заключен в рамках предыдущего контракта, заключенного на полгода еще в декабре 2021 на 500 717 893,64 рублей. Договор с субподрядчиком на166 118 359,26 рублей был заключен до конца 2022 года. Субподрядчиком выступил «ТехСтрой».
В данный договор входит и противообледенительная уборка. То, что она не проводилась в полной мере, уже все петербуржцы поняли 20-21 декабря, когда весь город, а особенно его центральная часть превратились в каток. За 21 декабря только по «Скорой» помощи прошло 304 вызова к упавшим на льду и еще порядка 600 обращений самостоятельных в травмпунты
Но как выясняется, возможно, ни «Центр», ни «ТехСтрой» не обладали необходимым количеством реагентов. Еще 7 ноября «Центр» объявил закупку на поставку тонны твердого многокомпонентного противогололедного реагента «Бионорд-Универсал» на 1 617 600 рублей, но закупка была продлена 21 декабря, то есть уже после трагедии в переулке Джамбула. Из этого можно сделать вывод, что в очередной раз предприятия Смольного были не готовы к зиме и ледяному дождю. В той же Москве ледяной дождь был дважды, причем более сильный – аэропорты закрывались почти на сутки, а обращений к врачам было в 10-ки раз меньше. Все дело в том, что противогололедные компоненты там закупаются еще ранней осенью и обработка тротуаров идет круглосуточно. А ответственность за уборку несет подрядчик.
В Петербурге же даже семье Адиля Велимеева до сих пор не сообщили, кто отвечает за данный участок тротуара.
«Нас известил Следственный Комитет о возбуждении уголовного дела на следующий день, после получения травмы», — рассказала ФАН дочь Адиля Велимеева Раиса. – «Но больше мы ничего не знаем, следователь с нами еще не разговаривал, но надеемся, что виновный будет найден».
Статья за данное преступление предусматривает лишение свободы до 6 лет, на данный момент проводится проверка предприятия и всех документов. Обвинение пока никому не предъявлено.
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