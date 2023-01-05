В Минфине подсчитали среднюю стоимость российской нефти Urals по итогам 2022 года

Средняя стоимость нефти российской марки Urals по итогам минувшего года поднялась на 10,3% относительно 2021 года и оказалась на отметке 76,09 доллара за «бочку». Такие данные приводятся в Telegram-канале Министерства финансов РФ.
В ведомстве также отметили, что средневзвешенный ценник на черное золото марки Urals в декабре 2022 года составил 50,47 доллара за баррель. Это в 1,44 раз меньше, чем наблюдалось тем же месяцев годом ранее.
Кроме того, вывоз за рубеж российской нефти за предыдущий месяц сократился до минимума с начала года. Однако после введения западных санкций и отказа ЕС от российских энергоносителей Москва нарастила экспорт арктической нефти в Китай и Индию.