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Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Украина насмешила весь мир заявлениями о захвате Крыма

Армия
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Украина насмешила весь мир заявлениями о захвате Крыма

Заявления Украины о захвате Крыма к Рождеству насмешили весь мир, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По его словам, украинская сторона неверно оценила обстановку. Он заявил, что Киеву никогда не удастся воплотить в жизнь мечты о захвате российского полуострова. Робертс раскритиковал экспертов, которые утверждали, что Украине якобы удастся вытеснить РФ.

«Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — рассказал он.

Робертс добавил, что западная пропаганда создает ложную картину происходящего на украинской территории, заставляя политиков неправильно анализировать ситуацию.
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