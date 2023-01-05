Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Украина насмешила весь мир заявлениями о захвате Крыма

По его словам, украинская сторона неверно оценила обстановку. Он заявил, что Киеву никогда не удастся воплотить в жизнь мечты о захвате российского полуострова. Робертс раскритиковал экспертов, которые утверждали, что Украине якобы удастся вытеснить РФ.