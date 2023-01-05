Заявления Украины о захвате Крыма к Рождеству насмешили весь мир, считает экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По его словам, украинская сторона неверно оценила обстановку. Он заявил, что Киеву никогда не удастся воплотить в жизнь мечты о захвате российского полуострова. Робертс раскритиковал экспертов, которые утверждали, что Украине якобы удастся вытеснить РФ.
«Первоначально это должно было произойти к Рождеству. Теперь уже когда угодно. Поскольку в Крыму расположена база Черноморского флота, мой ответ — никогда», — рассказал он.
Робертс добавил, что западная пропаганда создает ложную картину происходящего на украинской территории, заставляя политиков неправильно анализировать ситуацию.