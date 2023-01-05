В Минске заявили, что Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Авиация ВКС РФ и ВВС Белоруссии будет задействована в совместных летно-тактических учениях. Об этом говорится в сообщении минобороны республики.
Отмечается, что основная цель маневров является повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений союзных стран.
«Планируется проведение совместного лётно-тактического учения», — уточнили в ведомстве.
При этом представители министерства подчеркнули, что в настоящий момент идет наращивание региональной группировки для обеспечения безопасности Союзного государства.