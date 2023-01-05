Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти стал фигурантом дела об отмывании денег

По данным следствия, в истории банковских операций Тотти нашли «подозрительные операции». В августе 2022 года пожилой жене друга экс-футболиста был выдан беспроцентный кредит в размере 80 тысяч евро. В тот же день эти деньги были переведены на счет Тотти. В ходе проверки было обнаружено несколько переводов от компаний, работающих в сфере онлайн-ставок.