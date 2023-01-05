Столтенберг призвал увеличить объемы поставок вооружения Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо оказать больше военной помощи Украине.
С таким заявлением он выступил на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло. Столтенберг акцентировал внимание на важности поддержки Киева, в том числе поставками оружия.
«Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует генсека пресс-служба НАТО.
Он также призвал членов военно-политического блока вкладывать больше средств в оборону, а также вместе отстаивать свободу и демократию.