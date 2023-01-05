Турция станет посредником при поставках российского зерна в Африку

О деталях организации зерновых поставок, по словам турецкого лидера, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Таким образом, Турция начнет обрабатывать зерно из РФ на мукомольных предприятиях и затем «прилагать усилия» для его дальнейшей отправки в бедные страны Африки, подытожил Эрдоган.