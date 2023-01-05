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Турция станет посредником при поставках российского зерна в Африку

Экономика
Турция станет посредником при поставках российского зерна в Африку

Турция начнет обрабатывать российское зерно с последующей его отправкой в африканские страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с региональными членами Партии справедливости и развития, главой которой он является.

О деталях организации зерновых поставок, по словам турецкого лидера, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Таким образом, Турция начнет обрабатывать зерно из РФ на мукомольных предприятиях и затем «прилагать усилия» для его дальнейшей отправки в бедные страны Африки, подытожил Эрдоган.

Ранее в России утвердили квоту на вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн. Данная мера вступит в силу с 15 февраля и будет действовать на экспорт зерна в страны, не входящие в ЕАЭС.
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