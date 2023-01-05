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Максим Галкин произнес националистическую речевку во время концерта в Дубае

Общество
Максим Галкин произнес националистическую речевку во время концерта в Дубае

Юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) поддержал Украину во время концерта в ОАЭ. Пародист крикнул националистическую речевку прямо со сцены.

Галкин уже почти год не появляется в России и продолжает гастролировать по всему миру. Недавно он дал концерт в Дубае, во время которого одна из зрительниц устроила провокацию. Поклонница выкрикнула националистическую речевку, на которую откликнулся артист.

«Героям слава!» — произнес Галкин, вызвав бурю эмоций в зале.

Напомним, что пародист покинул страну вскоре после начала спецоперации. Тогда он раскритиковал миссию российских властей. Позже стало известно, что его супруга певица Алла Пугачева придерживается таких же взглядов.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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