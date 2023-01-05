Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае вместе с дочерью

Актриса Кристина Асмус проводит новогодние каникулы в ОАЭ. Вместе с ней на отдых отправилась ее дочь от комика Гарика Харламова Анастасия и новый возлюбленный Роман Евдокимов.
Асмус поделилась подробностями отпуска на дорогом курорте. Актриса сообщила, что это ее второй Новый год в Дубае, так как так захотела ее наследница.
«Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали, и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», — рассказала звезда «Интернов» на своей странице в соцсети.
Актриса встретила Новый год не только с дочерью, но и возлюбленным. Пара предпочитает не афишировать свои отношения.