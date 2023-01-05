Очередные фантазии киевского режима относительно крымского полуострова являются не более чем чепухой. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее в Киеве заявили о том, что украинский кризис завершится лишь тогда, когда ВС РФ покинут территорию соседнего государства, а Москва возвратит прежним хозяевам «украденные» на полуострове дома и квартиры.
По мнению парламентария, уже совсем скоро наступит время, когда требования сможет выдвигать только Кремль. Соответствующую точку зрения Шеремет высказал в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
«Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Берлин намерен изъять российские активы и передать их Киеву на восстановление страны.