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Депутат Шеремет назвал абсурдом новые требования Украины по Крыму

Политика
Депутат Шеремет назвал абсурдом новые требования Украины по Крыму

Очередные фантазии киевского режима относительно крымского полуострова являются не более чем чепухой. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее в Киеве заявили о том, что украинский кризис завершится лишь тогда, когда ВС РФ покинут территорию соседнего государства, а Москва возвратит прежним хозяевам «украденные» на полуострове дома и квартиры.

По мнению парламентария, уже совсем скоро наступит время, когда требования сможет выдвигать только Кремль. Соответствующую точку зрения Шеремет высказал в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

«Киевский режим осознает свою скорую кончину, поэтому фантазирует и выдает новые абсурдные идеи, условия и требования», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Берлин намерен изъять российские активы и передать их Киеву на восстановление страны.
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