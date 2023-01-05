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Петербуржцев предупредили об аномальных морозах до −25 градусов на Рождество

Общество
Петербуржцев предупредили об аномальных морозах до −25 градусов на Рождество

Аномальные морозы ударят в Петербурге на Рождество и задержатся в городе вплоть до 9 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в эти дни столбики уличных термометров в Северной столице покажут до −23...−25 градусов. Такие показатели почти на 8-19 градусов ниже климатической нормы, добавил специалист в беседе с ТАСС.

Причем совсем недавно, в новогоднюю ночь, в Петербурге была плюсовая температура, а на улицах появились глубокие лужи. Из-за резкого изменения погоды и похолодания улицы покрылись толстой коркой льда, усложнив жизнь горожан, которые теперь вынуждены передвигаться едва ли не ползком.

Петербуржцев предупредили об аномальных морозах до −25 градусов на Рождество

Почти каждая зима в городе на Неве уносит человеческие жизни. Скорбный список мог бы не пополняться, если бы Смольный под руководством губернатора Александра Беглова четко исполнял свои обязанности. Однако спецтехники в Петербурге по-прежнему не хватает, коммунальщики работают, что называется, спустя рукава, а градоначальник продолжает игнорировать жалобы простых людей.
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