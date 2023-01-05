Петербуржцев предупредили об аномальных морозах до −25 градусов на Рождество

Почти каждая зима в городе на Неве уносит человеческие жизни. Скорбный список мог бы не пополняться, если бы Смольный под руководством губернатора Александра Беглова четко исполнял свои обязанности. Однако спецтехники в Петербурге по-прежнему не хватает, коммунальщики работают, что называется, спустя рукава, а градоначальник продолжает игнорировать жалобы простых людей.